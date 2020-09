Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Heckenbrand gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Robert-Koch-Straße hat in der Nacht auf Dienstag eine Gartenhecke gebrannt. Durch Funkenflug wurde auch ein in der Nähe abgestelltes Auto und ein Trampolin, das im Garten stand, beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Nach ersten Schätzungen entstand Schaden in Höhe von rund 2.200 Euro. Die Polizei kann Brandstiftung nicht ausschließen. Deshalb werden Zeugen gesucht, die dort möglichlicherweise gegen 3 Uhr in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell