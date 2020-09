Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Streit unter Nachbarn - Polizei nimmt 50-Jährigen fest

Recklinghausen (ots)

Auf der Hülsstraße ist am Montagabend ein Streit zwischen zwei Nachbarn eskaliert. Bei der Rangelei wurde auch ein Messer eingesetzt, das die Polizei vor Ort sicherstellen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden 50 und 41 Jahre alten Männer aus Marl gegen 21 Uhr aneinander. Im Laufe des Streits wurde der 41-Jährige schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der 50-Jährige hatte Verletzungen, so dass er behandelt werden musste. Ein Arzt entnahm ihm außerdem eine Blutprobe, weil er offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Der 50-Jährige wurde festgenommen und nach seiner Behandlung im Krankenhaus ins Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

