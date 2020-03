Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte brechen den Postkasten der Deutschen Post AG auf und öffneten Briefe - Motivlage derzeit unklar, die Polizei bittet zur Aufklärung um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen, 30.03.2020, meldet die Deutsche Post AG den Aufbruch eines in der Ebbestraße/Flutstraße aufgebrochenen Briefkastens. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der gesamte vordere Teil des Briefkastens, der gewöhnlich mit Schrauben an einer rückwärtigen Platte befestigt ist, herunterhing, der obere Teil des Briefkastens war herausgeschlagen und lag im Briefkasten.

Zum Zeitpunkt der Inaugenscheinnahme lagen im Briefkasten noch einige Briefe, wovon drei zum Teil aufgerissen waren, auf einem angrenzenden Gartengrundstück lag eine halb zerrissene Karte.

Bislang sind die Hintergründe unklar, auch wieviel Briefe bzw. Karten betroffen sind.

Die Polizei bittet zur Aufklärung um Hinweise: Zeugen, die in der Zeit vom 28.-30.03.2020 an dem Postkasten bzw. in dem Bereich der Straßenzüge verdächtige Personen gesehen haben oder anderweitig ergänzende Mitteilungen machen können, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

