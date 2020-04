Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf im Zusammenhang mit einem Brand mehrerer Heuballen

Essingen, Dreihof: 09.04.2020, 19:40 Uhr (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr kam es auf einem Feld neben der L542 in Höhe Essingen, Dreihof zu einem Brand von ca. 60 Heu-/Strohballen. Das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Waldgebiet konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte verhindert werden.

Die Brandursache ist zurzeit noch nicht geklärt. Zeugen die zum Brandzeitpunkt bzw. zuvor an der Örtlichkeit oder in näherer Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Landau in Verbindung zu setzen.

