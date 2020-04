Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Gaststätte im Bahnhof

In der Nacht von Di., 07.04., auf Mi., 08.04., warfen unbekannte Täter einen Findling- Stein durch die Scheibe der Bahnhofsgaststätte in Edenkoben und brachen einen dort befindlichen Zigarettenautomaten auf und entwendeten das Münzgeld. Ein Geldspielautomat wurde vergeblich angegangen. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen erbittet die Polizei in Edenkoben unter Tel. 06323 9550

