Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Unbekannter soll 43-Jährige fremdenfeindlich beleidigt und körperlich attackiert haben - Verdächtige identifiziert

Bonn (ots)

Am 02.10.2020 haben wir in unserer Pressemitteilung von 07:00 Uhr auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach zwei unbekannten Personen gesucht. Diese sollen sich am 23.08.2020 gegen 10:50 Uhr zunächst über zwei auf dem islamischen Gräberfeld des Bonner Nordfriedhofs betende Frauen (17 und 43 Jahre) lustig gemacht haben. Als die 43-Jährige den Mann und die Frau daraufhin zur Rede stellte, soll sie von dem unbekannten Mann fremdenfeindlich beleidigt und körperlich attackiert worden sein (siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4722968).

Die unbekannten Personen haben sich inzwischen bei der Polizei gemeldet und wurden identifiziert. Es handelt sich um einen 58-jährigen Mann und eine 60-jährige Frau. Die Ermittlungen zum Geschehensablauf dauern weiter an. Mit der Identifizierung ist die weitere Veröffentlichung des Fotos in den Medien hinfällig geworden.

