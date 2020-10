Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf/-Lessenich/Meßdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden der Bonner Polizei drei Einbruchdelikte in Duisdorf und Lessenicht/Meßdorf gemeldet.

Am späten Samstagabend (03.10.2020) stellten die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Straße "Am Bruch" in Duisdorf bei ihrer Rückkehr einen Einbruch fest. Unbekannte waren zwischen 17:00 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt gegen 22:30 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in die Räume eingedrungen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Durch eine aufgehebelte Balkontüre gelangten Unbekannte am selben Abend zwischen 18:00 Uhr und 23:20 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bonner Logsweg. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei Bargeld gestohlen.

Nicht ins Objekt gelangten Einbrecher bei einem weiteren Einbruchsversuch in eine Doppelhaushälfte in der Straße "Am Bruch", der sich im Zeitraum zwischen Samstag, 03.10.2020, 15:00 Uhr und Sonntag, 04.10.2020, 11:30 Uhr ereignete. Die Hebelversuche der Unbekannten an einer Terrassentüre scheiterten.

In allen Fällen gelang es den Tätern, unerkannt vom Tatort zu fliehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 und per E-Mail unter KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

