Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Polizei sucht nach Unfallflucht Halter eines beschädigten Fahrzeugs

Bonn (ots)

Am 28.09.2020 beschädigte der Fahrer eines schwarzen Audi auf einem Parkplatz an der Auguststraße in Beuel-Ost einen geparkten hellen SUV oder Transporter. Die Polizei sucht nun den noch unbekannten Halter des beschädigten Fahrzeugs.

Zur Unfallzeit gegen 21:00 Uhr hatte ein Zeuge den Zusammenstoß beobachtete und seine Beobachtungen später per Online-Anzeige der Polizei gemeldet. Die Unfallfluchtermittler des Verkehrskommissariats 1 konnten den mutmaßlichen Unfallverursacher, einen 61-jährigen Mann, ermitteln.

Die Beamten fragen nun: Wessen Fahrzeug (heller SUV oder Transporter) wurde in den Abendstunden des 28.09.2020 an der Auguststraße in Beuel-Ost beschädigt? Hinweise unter 0228 15-0 an die Ermittler des Verkehrskommissariats 1.

