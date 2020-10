POL-LB: B10/ Korntal-Münchingen/ Schwieberdingen: Motorradfahrer ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall und tritt gegen Außenspiegel

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Mit einem aggressiven 25-jährigen Motorradfahrer hatte es ein 35-jähriger Ford-Lenker am Mittwoch gegen 19:00 Uhr im Bereich der Bundesstraße 10 (B10) bei Korntal-Münchingen und im weiteren Verlauf bei Schwieberdingen zu tun. Der 35-Jährige wandte sich nach dem Vorfall persönlich an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz und berichtete den Beamten was sich zugetragen habe. Demnach sei der Mann zunächst über die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs gewesen und auf Höhe von Korntal-Münchingen abgefahren, um am nächsten Kreisverkehr in Richtung Markgröningen auszufahren. Kurz nach dem Kreisverkehr hätte der 25-Jährige ihn mit seinem Motorrad überholt und dabei den Pkw gestreift, sei dann aber ohne anzuhalten weiter in Richtung Markgröningen gefahren. Der 35-Jährige versuchte den Motorradfahrer auch mit der Lichthupe auf sich aufmerksam zu machen, dieser habe aber nicht reagiert. An der Kreuzung der Landesstraße 1140 und 1141 (L1140, L1141) hielten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt nebeneinander. Der 35-Jährige hätte dann einen weiteren Versuch unternommen, mit dem 25-Jährigen zu sprechen. Nachdem dieser wieder nicht reagierte, teilte der Mann dem anderen wohl mit, dass er sich das Kennzeichen gemerkt hätte und setzte seine Fahrt in Richtung Markgröningen fort. Daraufhin sei der 25-Jährige dem Ford gefolgt und habe den 35-Jährigen noch fahrend und durch das geöffnete Fenster aggressiv zum Anhalten aufgefordert. Als der Ford-Lenker dem nicht nachkommen wollte, hätte der 25-Jährige gegen den Außenspiegel getreten und sei davongefahren. Bei den Ermittlungen der Polizisten stellte sich dann noch zusätzlich heraus, dass der 25-Jährige gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

