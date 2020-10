Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Polizei sucht Zeugen und Motorradfahrer nach Unfallflucht und Beleidigungen

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen ermittelt wegen einem Vorfall am Mittwoch gegen 16:50 Uhr in der Stuttgarter Straße in Münchingen. Den Schilderungen eines 51-jährigen Mazda-Lenkers nach musste dieser an der Kreuzung der Stuttgarter Straße und Kornwestheimer Straße verkehrsbedingt an der Ampel halten. Von hinten hätte sich dann ein Motorradfahrer genähert und rechts des Mazda zum Warten positioniert. Als die Ampel auf "grün" schaltete, wären dann beide Fahrzeuge angefahren, wobei der Motorradfahrer nur kurz beschleunigt hätte, dann ins Straucheln gekommen und anschließend gegen den Kotflügel des Mazda gestoßen wäre. Beide Fahrer hielten nach dem Kreuzungsbereich an. In dem folgenden Wortgefecht habe der Motorradfahrer den Mazda-Fahrer beleidigt und beschimpft. Als dieser die Polizei hinzuziehen wollte, sei der Motorradfahrer auffallend schnell davongefahren. Am Mazda wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro verursacht. Das Motorrad war schwarz und hatte ein Stuttgarter Kennzeichen (S). Der Fahrer sei etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen und hätte einen Rucksack getragen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0711 8399020 mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen in Verbindung zu setzen.

