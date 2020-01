Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht Ladendieb

Lippstadt (ots)

Ein Zeugen beobachtet am Montag, kurz nach 18 Uhr, wie ein Mann vier Paar Schuhkartons in einem Hinterhof der Rathausstraße deponierte. Als er ihn auf sein Verhalten ansprach ging der Mann fort. Polizeibeamte konnten später die Schuhkartons mit Inhalt einem nahegelegenen Schuhgeschäft zuordnen. Dort war der Mann durch sein Verhalten auch schon aufgefallen. Auf einem Überwachungsvideo konnte man dann sehen, wie er die Kartons in dem Geschäft entwendet hatte. Der mutmaßliche Ladendieb war circa 20 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und dunkle, an den Seiten anrasierte Haare. Er trug eine blaue oder grüne Schirmmütze und führte einen Rucksack / Stoffbeutel mit sich. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

