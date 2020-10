Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Serie exhibitionistischer Taten in Besigheim nach Festnahme von 50-Jährigen geklärt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelte in einer Serie von exhibitionistischen Handlungen in Besigheim und konnte diese nach einem Hinweis einer 16-Jährigen und der vorläufigen Festnahme des 50-jährigen Tatverdächtigen durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen aufklären.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach trat der 50-Jährige das erste Mal am 18.09.2020 gegen 06:45 Uhr gegenüber der 16-Jährigen am Bahnhof in Besigheim auf. Der Mann habe sich dabei im Bereich eines Holzverschlags aufgehalten, sein Glied entblößt und an ihm manipuliert, während er die Teenagerin und andere Mädchen auf dem Bahngleis beobachtete.

Der Tatverdächtige trat am 21.09.2020 gegen 06:40 Uhr erneut in gleicher Weise auf und wieder entdeckte ihn die 16-Jährige. Dieses Mal war der Mann auch gegenüber ihrer ebenfalls 16-jährigen Freundin unsittlich aufgetreten. Den jungen Frauen gelang es den Mann zu fotografieren und den Ermittlern das Bild zur Verfügung zu stellen. Die fahndeten bereits mit Hochdruck nach dem Mann.

Als er sich am heutigen Donnerstag gegen 06:45 Uhr wieder am Bahnhof in Besigheim aufhielt, schlugen Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen nach einem erneuten Hinweis der 16-Jährigen sofort zu und nahmen den Mann noch vor Ort auf frischer Tat in eindeutiger Pose vorläufig fest.

Der 50-jährige Tatverdächtige räumte die Taten gegenüber den Ermittlern der Kriminalpolizei ein und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Geschädigte, gegenüber denen der Tatverdächtige ebenfalls am Bahnhof in Besigheim aufgetreten war, werden gebeten, sich unter dem zentralen Hinweistelefon 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

