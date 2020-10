Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfallflucht; Großbottwar: Bushaltestelle demoliert

Ludwigsburg (ots)

Besigheim: Unfallflucht- Abwasserkontrollschacht aus Verankerung gerissen

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr bei einer Unfallflucht in der Carl-Benz-Straße in Besigheim. Vermutlich als er auf dem Vorplatz einer Firma wendete, riss ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Abwasserkontrollschacht aus seiner Verankerung. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Die Spurenlage weist auf einen LKW oder Sattelzug als Verursacherfahrzeug hin. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen.

Großbottwar: Bushaltestelle demoliert

Zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 11:30 Uhr demolierte ein noch unbekannter Täter die Bushaltestelle "Flickenwiesen" in der Oberstenfelder Straße in Großbottwar. Der Täter zertrümmerte eines der fünf Glaselemente des Wartehäuschens. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar unter Tel. 07148 1625-0 in Verbindung zu setzen.

