POL-LB: BAB 81/Ammerbuch: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen; Weil im Schönbuch: Jugendliche beschädigen Renault und flüchten

BAB 81/Ammerbuch: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 42.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 13.15 auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg. Ein 64 Jahre alter VW-Lenker, der auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart fuhr, musste auf Höhe Ammerbuch-Altingen verkehrsbedingt anhalten. Während ein 49 Jahre alter Skoda Superb-Fahrer hinter dem VW zum Stehen kam, übersah ein 45-jähriger Skoda Karoq-Lenker die Verkehrssituation vor sich vermutlich. Er prallte in der Folge gegen das Heck des Superb, der recht am VW vorbeigeschoben wurde, und stieß dann gegen den VW. Der 45- und der 49-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall waren beide Fahrstreifen zunächst blockiert und der Verkehr lief über den Standstreifen. Gegen 15.40 Uhr konnten die Fahrbahnen geräumt werden. Es entstand ein Stau von etwa zehn Kilometern.

Weil im Schönbuch: Jugendliche beschädigen Renault und flüchten

Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 15.45 Uhr am "Marktplatz" in Weil im Schönbuch eine Sachbeschädigung beobachten konnten. Eine Passantin bemerkte zunächst drei Jugendliche, zwei Mädchen und einen Jungen, die aus Richtung Bahnhofstraße zu Fuß in Richtung Marktplatz unterwegs waren. Dort stand ein roter Renault. Plötzlich vernahm die Frau einen Knall und drehte sich zu dem Trio um. Sie stellte fest, dass eine Seitenscheibe des PKW eingeschlagen war. Sie forderte nun die drei Teenager auf, auf die Polizei zu warten. Doch diese machten sich davon. Während die Zeugin mit ihrem Handy die Polizei alarmierte, bat sie einen noch unbekannten Mann die drei Tatverdächtigen zu verfolgen. Dieser kehrte jedoch nicht wieder zum Tatort zurück. Die Polizei bittet insbesondere diesen Mann sich zu melden. Die drei Teenager wurden auf 15 bis 16 Jahre alt geschätzt und sind alle etwa 165 cm groß. Beide Mädchen haben lange, braune, lockige Haare. Der Junge hat rote Haare. Ein Mädchen trug eine weiße Jacke und eine lange, dunkle Sporthose. Das andere Mädchen hatte eine schwarze Jacke und ebenfalls eine dunkle Sporthose an. Der Junge war mit einer roten Hose und eine hellen Jacke bekleidet. Er trug eine Brille mit schwarzem Rahmen. Alle drei hatten Rucksäcke bei sich. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

