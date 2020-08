Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Shopping-Tour der illegalen Art

Kaiserslautern (ots)

Eine Shopping-Tour der illegalen Art haben zwei Jugendliche am Montag unternommen. Als die beiden 16-jährigen Mädchen gegen 13.45 Uhr in einem Modehaus in der Fackelstraße beim Stehlen erwischt wurden, flog eine ganze Reihe von Diebstählen auf.

Bei der Durchsuchung ihrer Sachen kamen nicht nur Waren aus dem Modehaus zum Vorschein, sondern auch Kleidungsstücke, die aus zwei anderen Modeboutiquen in der Innenstadt stammen dürften. Eines der Mädchen hatte auch noch einen neuen Augenbrauenstift in der Tasche, der vermutlich aus einem Drogeriemarkt in der Fußgängerzone stammt. Auf die Jugendlichen kommen Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls zu.

Darüber hinaus hatte eine der 16-Jährigen Zigaretten bei sich. Diese wurden ebenfalls sichergestellt und nach Rücksprache mit der Mutter vernichtet. |cri

