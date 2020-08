Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit oder ohne Alkohol im Blut?

Kaiserslautern (ots)

Möglicherweise mit Alkohol im Blut hat ein Autofahrer am Montag in der Feuerbachstraße einen Unfall verursacht. Beim Ausparken stieß der Mann gegen einen anderen geparkten Pkw. Anstatt an der Unfallstelle zu warten und die Polizei zu verständigen, hinterließ der 37-Jährige lediglich einen Zettel an dem beschädigten Fahrzeug.

Der betroffene Autobesitzer meldete sich am Abend bei der Polizei und zeigte den Unfall an. Als die Streife an der gemeldeten Stelle eintraf, waren sowohl der Betroffene als auch der Unfallverursacher vor Ort. Weil der 37-Jährige eine Alkoholfahne hatte, wurde er zum Atemtest gebeten - Ergebnis: 1,63 Promille. Er musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Ob der Mann auch zum Unfallzeitpunkt bereits unter Alkoholeinfluss stand, ist noch unklar. Auch die genaue Unfallzeit steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

