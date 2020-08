Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei hat Schulwege im Blick

Kaiserslautern (ots)

Auch am zweiten Schultag nach den Sommerferien - für viele ABC-Schützen wird es heute der erste Schultag und der Beginn eines neuen Lebensabschnitts sein - hat die Polizei die Schulwege im Blick.

An der Luitpoldschule in der Albrechtstraße stand heute beispielsweise die Verkehrssituation bei der Anfahrt der Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, im Mittelpunkt der Kontrollen. In Gesprächen wiesen die Beamten der Jugendverkehrsschule einzelne Eltern darauf hin, wie sie beim Absetzen ihres Kindes zusätzliche Gefahren im Straßenverkehr vermeiden können. Schülerinnen und Schülern verdeutlichten die Ordnungshüter, was für ein sicheres Überqueren der Straße zu beachten ist. Die Kontrollen wurden von Eltern, Kindern und unbeteiligten Passanten positiv wahrgenommen.

Die Polizei wünscht allen ABC-Schützen einen tollen Start und eine erfolgreiche Schulzeit. |erf

