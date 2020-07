Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt

Baden-Baden (ots)

Ein Unfall in der Uhlandstraße hat am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr zu einer verletzten Radfahrerin und einem Sachaschaden von etwa 500 Euro geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete eine Suzuki-Fahrerin die Fahrertür ihres in Fahrtrichtung abgestellten Autos, ohne auf den rückwärtigen Fließverkehr zu achten. Eine 26-jährige Fahrradfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem plötzlich auftretenden Hindernis. Bei dem Aufprall verletzte sich die Zweiradfahrerin und musste zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in eine Klinik in Baden-Baden gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Autofahrerin erwartet nun eine Strafanzeige.



