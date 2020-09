Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei nimmt mutmaßliche Autoaufbrecher fest (22.09.2020)

Rottweil (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend gegen 19 Uhr zwei mutmaßliche Auto-Aufbrecher gefasst. Im Zeitraum von 17 Uhr bis 18.45 Uhr wurden der Polizei zwei Fahrzeugaufbrüche gemeldet und zwei verdächtige Personen in einer Bushaltestelle in der Schramberger Straße mitgeteilt. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten, dass einer der Männer beim Erkennen der Polizei etwas in eine Hecke warf. Bei der anschließenden Nachschau konnte dort ein Geldbeutel aufgefunden werden, der zuvor aus einem der aufgebrochenen Fahrzeuge entwendet worden war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer festgenommen, sie werden am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

