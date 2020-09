Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 14

Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (22.09.2020)

B 14 / Rottweil (ots)

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 20 Uhr auf der B 14 ereignet hat. Eine 18-jährige VW-Fahrerin befuhr die Bundesstraße von Rottweil kommend in Richtung Spaichingen. An der Einmündung zur K 5543 bog sie links ab und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 49-jährigen Audi-Fahrers. Bei der Kollision wurde die 18-Jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell