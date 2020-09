Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mann beleidigt Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme (22.09.2020)

Rottweil (ots)

Ein 39-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Tuttlinger Straße auf den VW einer 26-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Opel-Fahrer Alkoholgeruch fest, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Nachdem dieser rund 2,7 Promille ergeben hatte, fuhren die Polizisten mit ihm in ein Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Während der Fahrt dorthin beleidigte der 39-Jährige die Beamten, weshalb er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Beleidigung verantworten muss. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

