POL-PDLU: Jugendlicher ohne gültiges Versicherungskennzeichen Speyer, 07.03.2020, 00:40-00:45 Uhr

Speyer (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde am frühen Samstagmorgen in der Bahnhofstraße in Speyer durch eine Streife der Polizei kontrolliert, als er gerade mit seinem Roller aus der Waldstraße fuhr. Am Roller war noch ein grünes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht und damit abgelaufen. Der Roller ist damit ohne Versicherungsschutz und darf nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr gefahren werden.

Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, die entsprechend ab dem 01.03.2020 geltenden neuen Versicherungskennzeichen der Farbe "schwarz" bei den Versicherungen einzuholen und an den Fahrzeugen anzubringen.

