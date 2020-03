Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am Freitag, den 06.03.2020, gegen 23:00 Uhr, wurde eine aufmerksame Zeugin an einer Tankstelle in Worms darauf aufmerksam, wie ein sichtlich alkoholisierter Mann in ein Auto stieg und losfuhr. Die Frau beschließt dem Mann bis nach Bobenheim-Roxheim hinterher zu fahren und zeitgleich die Polizei über den Vorfall in Kenntnis zu setzen. Der Mann fuhr an seine Wohnanschrift und ging in sein Anwesen. Den Beamten vor Ort öffnet der Mann auf klingeln und klopfen nicht, sodass durch die Staatsanwaltschaft die Öffnung der Tür angeordnet wurde. Erst nachdem die Feuerwehr zur geplanten Türöffnung vor Ort eintrifft, öffnet der 55-Jähriige Fahrer die Tür. Der Mann konnte sich aufgrund seiner Alkoholisierung nur schwer artikulieren und kaum auf den Beinen halten. Einen Atemalkoholtest vor Ort verweigerte er. Auf der Polizeidienststelle wird ihm schließlich eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

