Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Durch Griff in Kasse Geld in unbekannter Höhe entwendet (53/0503)

Otterstadt (ots)

05.03.2020, 18:55 Uhr

Zu einem dreisten Diebstahl aus der Kasse eines Lebensmittelmarktes in Otterstadt kam es am Donnerstag kurz vor 19 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter (deutschsprachig, ca. 195 m groß, ca. 20 Jahre) kam mit mehreren Waren an die Kasse und übergab der Kassiererin 6 EUR. Als diese die Kasse öffnete, griff der Beschuldigte in diese und entnahm ein Bündel Geldscheine in derzeit unbekannter Höhe. Danach flüchtete er aus dem Markt. Durch Mitarbeiter konnte ein beschleunigt wegfahrender Pkw beobachtet werden, in welchem sich der Täter möglicherweise entfernt hat. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrzeugs, dessen Kennzeichen der Polizei bekannt ist, dauern derzeit an.

