Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:50 Uhr ereignete sich an der Einmündung Ludwigshafener Straße / Theodor-Heuss-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt wurde. Vor dem Leichtkraftrad fuhren zwei größere Fahrzeuge, die beide nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße einbiegen wollten und dazu auch blinkten. Die 36-jährige Autofahrerin, die aus der Theodor-Heuss-Straße in die Ludwigshafener Straße einbiegen wollte, übersah wohl das Leichtkraftrad hinter den beiden großen Fahrzeugen und fuhr an. Durch die Kollision stürzte der 16-jährige und zog sich dabei eine Prellung am Handgelenk und am rechten Bein zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

