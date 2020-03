Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Ein 51-jähriger Mann aus Gerolsheim parkt seinen Pkw, einen schwarzen Mini Cooper, am 04.03.20 von 07:20Uhr bis 18:15Uhr in der Nähe des Bahnhof-Süd in Frankenthal im Carl-Bosch-Ring. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, muss er einen frischen Schaden an der linken Fahrzeugfront feststellen. Die Motorhaube ist verschoben. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500,-EUR geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw zurücksetzt und dabei mit der Fahrzeugfront des Mannes kollidiert. Anschließend entfernt sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

