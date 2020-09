Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schülerpraktikum bei der Bundespolizei

Bautzen, Löbau, Zittau (ots)

Berufswunsch Bundespolizist? Schulabschluss in den nächsten zwei Jahren? Viele Jugendliche hegen eventuell den Wunsch, Bundespolizist*in zu werden. Aber was genau macht diesen Beruf aus? Was macht die Bundespolizei hier in der Oberlausitz? Welche Voraussetzungen muss ein Berufsanfänger mitbringen und welche beruflichen Möglichkeiten hat er bei der Bundespolizei? Antworten auf diese Fragen gibt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach 2021 in einem zweiwöchigen Schülerpraktikum. Hier kann sich jeder selbst ein Bild von seinem Wunschberuf machen. Absolvent*innen von Oberschulen und Gymnasien können sich bis zum 15. November 2020 um einen Praktikumsplatz bewerben. Im Hinblick auf die aktuelle Pandemieentwicklung kann zunächst nur vorläufig über die Platzvergabe entschieden werden. Mit Praktikazusagen ist Anfang 2021 zu rechnen. Nähere Informationen gibt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter 03586 / 76020.

