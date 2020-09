Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahnbrücke beschmiert

Zittau (ots)

Eine Bahnbrücke in der Zittauer Schillerstraße wurde durch bislang unbekannte Täter in schwarzer und lila Farbe beschmiert. Dies stellten Bundespolizisten während ihrer Streifenfahrt am 23. September 2020 gegen 23:45 Uhr fest. Insgesamt ist eine Fläche von 0,8 Quadratmetern betroffen. Der Sachschaden beträgt ca. 100,00 Euro. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

