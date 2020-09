Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Handy entwendet, Werkzeug aus Scheine entwendet & Scheibe eingeschlagen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weissach im Tal: Vorfahrt missachtet

Auf der K 1908 zwischen Däfern und Lutzenberg ereignete sich am Mittwoch gegen 18.45 Uhr unter Beteiligung eines Motorrades ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr dort von einem Waldparkplatz auf die Kreisstraße in Richtung Bruch ein und übersah hierbei einen in gleiche Richtung fahrenden Motorradfahrer. Dieser versuchte noch abzubremsen und auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem einbiegenden Auto. Der 43-jährige Biker wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von 6000 Euro.

Winterbach: Erst bedroht, dann mit erbeutetem Handy geflüchtet

Ein 19-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen Opfer eines Überfalls. Der junge Mann befand sich gegen 3.40 Uhr im Innenhof bei der Michaelskirche beim Marktplatz, als er von zwei jungen Männer angesprochen wurde. Diese forderten von ihrem Opfer umgehend die Herausgabe seines mitgeführten Telefons. Als das Opfer zunächst nicht auf die Forderung einging, schlug einer der Täter mit der Faust ins Gesicht des 19-Jährigen und trat gegen dessen Fahrrad. Nun erbeuteten die beiden das IPhone 7+ im Wert von ca. 200 Euro und flüchteten mit ihren Rädern in Richtung B29. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Am Fahrrad entstand geringer Schaden.

Das Opfer beschrieb die beiden Täter wie folgt:

Person 1: 170cm groß, männlich, dunkler Teint, arabisches Erscheinungsbild, 17-21 Jahre, schwarze Haare, olivgrüne Jacke, schwarze Cargohose. Er war mit einem blauen Mountainbike unterwegs.

Person 2: 18-20 Jahre, männlich, leichte korpulente Statur, dunkle lockige Haare, leichter Kinnbart, schwarze Jacke, schwarze Hose. Dieser war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 entgegen.

Korb: Werkzeug aus Scheune entwendet

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Mittwochabend, 20:15 Uhr und Donnerstagmorgen, 7:45 Uhr in eine Scheune im Sommerhaldenweg ein und entwendeten aus diesem drei Motorsägen sowie einen Erdbohrer. Das Werkzeug, allesamt vom Hersteller Stihl, hat einen Gesamtwert von rund 4700 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Scheibe eingeschlagen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 2 Uhr und Donnerstag, 7:30 Uhr warfen bisher unbekannte Täter eine Scheibe eines Geschäfts in der Fronackerstraße ein. Es ist davon auszugehen, dass die Täter ins Innere des Ladens gelangen wollten, was ihnen allerdings nicht gelang. An der Scheibe entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

