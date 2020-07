Polizei Mettmann

POL-ME: Fußgänger angefahren und schwer verletzt - Ratingen - 2007103

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen des 20.07.2020, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Ratinger, mit seinem schwarzen PKW Nissan Qashqai, den Stadionring in Ratingen-Mitte. An der beampelten Kreuzung Düsseldorfer Straße / Stadionring / Dürerring bog er bei grüner Ampelschaltung nach links in die Düsseldorfer Straße in Richtung Innenstadt ab. Dabei übersah er jedoch einen 78-jährigen Ratinger, der als Fußgänger die Düsseldorfer Straße zur gleichen Zeit und ebenfalls bei Grünlicht überquerte, dabei die dortige Fußgängerfurt nutzte. Es kam zu einer Kollision, durch welche der Fußgänger zu Boden geworfen und schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine örtliche Klinik, wo der 78-Jährige zur stationären ärztlichen Behandlung verbleiben musste. Am Nissan entstand kein erkennbarer Sachschaden. Sein Fahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt.

