Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall - Haan - 2007101

Mettmann (ots)

Am Montagmorgen (20. Juli 2020) kam es auf der Hochdahler Straße in Haan zu einem Auffahrunfall zwischen zwei BMW. Dabei entstand an beiden Autos ein Schaden von insgesamt rund 11.000 Euro.

Um kurz nach 9 Uhr morgens war eine 66-jährige Haanerin mit ihrem 520er BMW über die Hochdahler Straße in Richtung Düsseldorfer Straße gefahren. Auf Höhe einer Firmeneinfahrt übersah sie dann einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden BMW 850i eines 55-jährigen Solingers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche bei dem Unfall beide erheblich beschädigt wurden. Zudem wurde der 55-jährige Solinger bei dem Unfall leicht verletzt.

Der 520er-BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Solinger begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

