POL-ME: Das falsche Pedal beim Rückwärtsfahren - Heiligenhaus - 2007099

Am Montagmorgen des 20.07.2020, gegen 09.40 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Mann aus Heiligenhaus, mit seinem silbergrauen PKW Opel Meriva die Bahnhofstraße in Heiligenhaus. In Höhe des Hauses Nr. 10 wollte er seinen Wagen wenden und fuhr ihn deshalb rückwärts. Dabei verwechselte er nach eigenen Angaben dann Brems- und Gaspedal des Automatikfahrzeugs. Mit starker Beschleunigung prallte der Wagen deshalb zuerst gegen den Bordstein, bevor der Opel ganz von der Fahrbahn abkam und mit großer Wucht rückwärts gegen eine Hauswand prallte. Hierbei wurde der 82-Jährige glücklicher Weise nur leicht verletzt. An seinem PKW und an der Hauswand entstand aber erheblicher Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 11.000,- Euro.

Der leichte verletzte Opel-Fahrer wurde von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung versorgt, der nicht mehr fahrbereite Opel Meriva von einem beauftragten Unternehmen geborgen und abgeschleppt.

