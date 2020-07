Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche Fahrzeugeinbrecher festgenommen - Velbert - 2007096







Mettmann (ots)

Der Aufmerksamkeit einer vorbildlichen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Velberter Polizei am nächtlichen Montagmorgen des 20.07.2020, gegen 03.00 Uhr, zwei jugendliche Fahrzeugeinbrecher im Velberter Ortsteil Langenberg festnehmen konnte. Die Zeugin hatte zwei junge Männer beobachtet, die sich auf der Straße Eickeshagen in verdächtiger Art und Weise an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Als diese dann auch tatsächlich in einen geparkten Toyota eindrangen und diesen durchsuchten, wählte die 27-Jährige den Notruf.

Noch vor Eintreffen erster Einsatzkräfte der Polizei am Tatort hatten sich die beiden jungen Männer bereits entfernt. Im Zuge intensiver Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften konnten die beiden gut beschriebenen Tatverdächtigen aber nur wenige Minuten später auf der nicht weit entfernten Friedhofstraße angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurden bei den zwei 16- und 17-jährigen Jungen aus Langenberg und Wuppertal nicht nur typisches Einbruchswerkzeug, sondern auch ein im Toyota erbeutetes mobiles Navigationsgerät sowie ein Multi-Tool-Werkzeug aufgefunden und sichergestellt. In der Kleidung und einem mitgeführten Rucksack der beiden fanden die Beamten dann zusätzlich auch noch zahlreiche Gegenstände auf, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus anderen Fahrzeugaufbrüchen stammen. So fanden sich diverse Ausweis-, Kranken-, Kunden- und Kreditkarten auf verschiedene Namen, aber auch eine Geldbörse, eine Sonnenbrille, ein Brillenetui sowie eine mobile Lautsprecherbox auf. Auch diese Gegenstände wurden sichergestellt, beide Jugendlichen festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. Dort dauern die Ermittlungen im eingeleiteten Strafverfahren aktuell noch weiterhin an.

