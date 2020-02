Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Einbruch in Wohnung - Täter stehlen Fernseher, Bierdosen und Tabak

Homberg (ots)

Borken Einbruch in Wohnung Tatzeit: 16.02.2020, 14:00 Uhr bis 18.02.2020, 09:30 Uhr In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Dorfbrunneweg brachen unbekannte Täter in den letzten beiden Tagen ein und stahlen einen Fernseher, Bierdosen und Tabak. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Im zweiten Obergeschoss brachen sie eine Wohnungstür in Höhe des Schlosses auf und gelangten so in das Innere der Wohnung. Aus dem Wohnzimmer entwendeten sie einen Flachbildschirmfernseher, aus der Küche stahlen sie neun Dosen Bier und Tabak. Mit der Beute flüchteten die Täter aus dem Mehrfamilienhaus. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150,- Euro Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

