Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach Diebstahl: Zeugen gesucht! - Ratingen - 2007098

Mettmann (ots)

Am Samstagabend (18. Juli 2020) hat sich ein bislang nicht identifizierter Mann auf unberechtigte Art und Weise Zugang in ein Reihenhaus am Görlitzer Weg in Ratingen-West verschafft und aus dem Haus Bargeld entwendet. Bei seinem Diebstahl wurde der Mann von einer Bewohnerin des Hauses überrascht, ehe er flüchtete. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet hierbei um Unterstützung durch sachdienliche Hinweise.

Das war passiert:

Gegen 19:45 Uhr befand sich die Bewohnerin des Hauses in ihrem Garten. Als sie kurz darauf zurück in ihr Haus ging, begegnete sie in der Küche einem ihr unbekannten Mann, welcher sich in einem günstigen Augenblick durch die offenstehende Terrassentür in das Haus geschlichen hatte. Beim Anblick der Frau ließ der Täter zwei Smartphones fallen, welche er gerade von den Bewohnern des Hauses entwenden wollte, und rannte davon.

Wenig später alarmierte die Frau die Polizei, die jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Mann keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Bei ihren Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Unbekannte offenbar mehrere Räume in dem Haus der Ratingerin nach Wertgegenständen durchsucht und sogar schon Beute in eine Tasche gesteckt hatte. Diese ließ er bei seiner Flucht jedoch in dem Haus zurück. Letztendlich wurde der Bewohnerin des Hauses so nur eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Bei ihren weiteren Ermittlungen vor Ort trafen die Polizeibeamten auf einen Nachbarn, der angab, dass auch bei ihm im Garten eine verdächtige Person versucht hatte, durch die hier allerdings verschlossene Terrassentür ins Haus zu gelangen.

Zu dem Täter liegt inzwischen die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 30 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - schmale Statur - osteuropäisches Erscheinungsbild (Balkan) - leichter Bartwuchs - kurze dunkle Haare - trug ein weinrotes Shirt und eine lange Hose - hatte ein Kreuz auf der Brust tätowiert (sichtbar, weil der Täter das T-Shirt zuvor hinten in die Hose gesteckt hatte)

Die Polizei fragt:

Wer hat am Samstagabend möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht oder kennt unter Umständen sogar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

