Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven-Ratheim (ots)

An der Bergstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zum 15. Mai (Freitag) aus einem Pkw, der am Straßenrand parkte, einen Laptop, eine Tasche, eine Schreibmappe sowie ein Schlüsselbund.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell