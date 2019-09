POL-ME: Fast 2 Promille: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt eines 57-Jährigen - Hilden - 1909092

Polizei Mettmann

Am Freitag (13. September 2019) hat die Polizei an der Straße "Am Kronengarten" in Hilden einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Straßenverkehr gezogen.

Gegen 22:50 Uhr fiel der Besatzung eines Streifenwagens der Fahrer eines Volvo V70 auf, welcher mit sehr geringer Geschwindigkeit von der Kirchhofstraße links in die Straße "Am Kronengarten" abbog. Die Beamten bemerkten bei dem 57 Jahre alten Fahrer rote, glasige Augen. Als sie ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhielten, nahmen sie einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann stark alkoholisiert war: Mit knapp 2 Promille (0,86mg/l) musste der 57-Jährige seine Fahrt sofort beenden. Zudem musste er mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und das Führen jeglicher fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge wurde ihm bis auf weiteres untersagt. Auf ihn wartet jetzt ein Strafverfahren.

