Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg-Busch (ots)

Am Donnerstag (14. Mai), zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße In Busch ein. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume, entwendeten nach ersten Erkenntnissen aber nichts.

