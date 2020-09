Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Mann zeigt Kindern unsittliche Bilder

Nacktbilder soll am Montag ein 20-Jähriger zwischen Uttenweiler und Riedlingen im Bus gezeigt haben.

Ulm (ots)

Am Montag ging bei der Polizei eine Anzeige ein. Demnach soll der Verdächtige im Bus zwischen Uttenweiler und Riedlingen auf seinem Handy Nacktbilder angeschaut haben. Die Bilder soll er zwei Fünftklässlern gezeigt haben. Bereits vergangene Woche soll er zwei Zwölfjährigen ebenfalls solche Bilder gezeigt haben. Am Dienstag kontrollierte die Polizei den Verdächtigen und nahm ihn mit zur Wache. Das Handy des 20-Jährigen beschlagnahmten die Beamten. Der Mann zeigte sich einsichtig und soll sich nichts dabei gedacht haben. Er werde solche Handlungen künftig lassen, sagte er später der Polizei. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei (Tel. 07351/4470) dauern an.

+++1769777

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell