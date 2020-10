Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: PKW kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße 1600 zwischen Bietigheim-Bissingen und Freiberg am Neckar ereignete, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, noch Zeugen. Einem 38 Jahre alter VW-Lenker kam auf seiner Fahrt in Richtung Freiberg am Neckar ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Der VW-Lenker musste nach rechts ausweichen und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen kollidierte der PKW mit Büschen und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Dem 38-Jährigen gelang es, selbstständig aus dem PKW auszusteigen. Vorsorglich wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

