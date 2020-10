Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht am Gymnasium

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Pkw, das in der Talstraße in Maichingen auf einem Privatparkplatz des Goldberg-Gymnasiums zwischen Donnerstag 22:00 Uhr und Freitag 11:00 Uhr abgestellt war. Der Unbekannte richtete an der linken Seite des Autos einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro an und fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0 entgegen.

