Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach-Rielingshausen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und 1.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Freitagnachmittag kurz vor 18.00 Uhr. Ein 58-jähriger Lenker eines Krads Yamaha befuhr die Landesstraße 1124 von Großaspach kommend in Richtung Marbach-Rielingshausen. Nach Ortsausgang Frühmeßhof in einer leichten Rechtskurve wollte er ein Fahrzeug im Überholverbot überholen. Beim Überholvorgang geriet der 58-Jährige mit seinem Krad auf die Gegenfahrbahn, touchierte mehrfach den Bordstein, überfuhr den Gehweg, prallte gegen zwei Verkehrszeichen und wurde in die angrenzende Böschung geschleudert. Das Krad kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Kradlenker erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße zwischen Frühmeßhof und Marbach-Rielingshausen gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.

