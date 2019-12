POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Fahrer eines Fahrzeuges verursachte Unfälle und entfernte sich schließlich fußläufig von der Unfallstelle.

Salzgitter, Lobmachtersen, Landwehrstraße, 18.12.2019, 06:30 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 27-jährige Fahrer eines VW die Landwehrstraße aus Beinum kommend. Am Ortseingang Lobmachtersen sei er schließlich nach links von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr gefahren. Hierbei habe er einen entgegenkommenden Dacia eines 26-jährigen Fahrers touchiert. Kurz darauf sei es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem dahinter fahrenden Daimler eines 54-jährigen Mannes gekommen. Alle Beteiligten erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Der Unfallverursacher erlitt offensichtlich schwere Verletzungen. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei festgestellt werden. Der Mann stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, ihm musste daher eine Blutprobe entnommen werden. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden. Rettungsdienste waren für die Verletzten Person eingesetzt. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 30.000 Euro.

Mehrere Tücher gerieten in Brand.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Bauerngraben, 17.12.2019, 19:50 Uhr. Aus bislang ungeklärter Urache gerieten in einem Torbogen mehrere Lappen bzw. Handtücher in Brand. Hierbei kam es zu einer Beschädigung der Außenfassade des Hauses. Im weiteren Verlauf des Brandes geriet die hinter der Fassade befindliche Dämmung Feuer. Dieses wurde durch das vorbildliche Verhalten des Brandentdeckers gelöscht. Die alarmierte Feuerwehr löschte schließlich ein weiteres entdecktes Glutnest. Derzeit laufen die Ermittlungen bezüglich der Brandursache. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Frau entwendete Waren bei einem Ladendiebstahl.

Salzgitter, Lebenstedt, Hüttenring, 17.12.2019, 12:25 Uhr. Eine 20-jährige Frau steht im Verdacht, in einem Lebensmittelgeschäft Waren im Wert von ca. 200 Euro entwendet zu haben. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Diebesgut in einem umgebundenen Unterrock mit einer eingenähten Transportfunktion versteckt wurde und somit nicht mehr für das Verkaufspersonal sichtbar war. Gegen die Frau ermittelt nun die Polizei.

