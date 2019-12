POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2019 für den Bereich Ilsede.

Polizei Salzgitter

Einbruch in die Postfiliale in Oberg.

Ilsede, Oberg, Oberger Hauptstraße, 15.12.2019, 00:30-01:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich drei minderjährige Verursacher einen gewaltsamen Zugang in das Gebäude der Deutschen Post AG. Nachdem ein Fenster eingeschlagen wurden, konnten sie nunmehr eine andere Sicherungseinrichtung entriegeln und in das Gebäude gelangen. Im weiteren Tatverlauf entwendeten sie aus dem Inneren des Hauses ca. 30 Pakete. Noch am selben Tag meldeten sich die Erziehungsberechtigten bei der Polizei. Die daraufhin eingesetzten Beamten der Polizeistation Ilsede konnten zahlreiche Paketen bei den Verursachern auffinden und sicherstellen.

Leider konnten nicht alle Geschädigte benachrichtigt werden. Sollten sie am 14.12.2019 eine Benachrichtigungskarte in ihrem Briefkasten vorgefunden haben, um ein an sie adressiertes Paket in der Postfiliale Ölsburg abholen zu können, werden sie nunmehr gebeten, sich mit der Dienststelle der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172/410930 in Verbindung zu setzen.

