Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Nach Detonation eines Zigarettenautomaten, Polizei Salzgitter sucht Zeugen.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Schölkegraben, 17.12.2019, 02:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einer Detonation in bzw. an einem an einer Hausfassade befestigten Zigarettenautomaten. Nachdem Zeugen einen sehr lauten Knall vernommen hatten, wurde von ihnen die Polizei alarmiert. Die Ermittlungen der Beamten am Tatort ergaben, dass der Automat offensichtlich vorsätzlich unter Zuhilfenahme eines derzeit unbekannten Zündstoffes gewaltsam geöffnet wurde. Der Automat lag mehrere Meter entfernt von der Hauswand auf dem Boden. Kleinteile waren in einem größeren Radius verteilt. Die Polizei stellte den Automaten sicher. Bestandteil der Ermittlungen wird die Klärung sein, ob bei der Tat Zigaretten und Bargeld entwendet wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Tatausführung mehrere Personen beteiligt waren. Zeugenaufruf: Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970.

Kinder brannten Silvesterfeuerwerk ab, Feuerwehr musste einen Brand löschen.

Baddeckenstedt, Alte Poststraße, Bahnwärter-Haus, 16.12.2019, 17:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass drei Kinder in einem leerstehenden Bahnwärter-Haus Silvesterfeuerwerk abgebrannt hatten. Daraufhin habe sich offensichtlich Müll im Erdgeschoss des Hauses entzündet. Durch die bereits in der Nähe befindliche Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Derzeit ermittelt die Polizei, ob ein Schaden am Gebäude entstanden ist.

Polizei ermittelte Täter nach Einbruch in ein Wohnhaus.

Salzgitter, Lichtenberg, Tiefe Straße, 16.12.2019, 14:40 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach ein 27-jähriger Mann unter Gewaltanwendung auf die Terrassentür in das Wohnhaus ein und verschaffte sich nunmehr Zugang zum Haus. Im Tatverlauf durchsuchte er offensichtlich zahlreiche Behältnisse und beschädigte zudem Gegenstände. Bei der Tat wurde durch den Täter ein VW entwendet.

Auf Grund durchgeführter Ermittlungen und Hinweise konnte der vermeintliche Täter noch am selben Tag gegen 20:00 Uhr in Braunschweig angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell