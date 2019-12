POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.12.2019 für den Bereich Wolfenbüttel.

Polizei Salzgitter

Polizei Schladen sucht Geschädigte zu einer Straßenverkehrsgefährdung.

Schladen, Landesstraße 500 hinter der Lokalität Buchladen bis zur Anschlussstelle Schladen Nord (BAB 36), Fahrtrichtung Neuenkirchen in Fahrtrichtung Schladen, 12.12.2019, 08:50-09:00 Uhr.

Die Polizei Schladen leitete ein Ermittlungsverfahren gegen einen 57-jährigen Fahrer eines blauen Daimler Benz ein. Bei dem Fahrer besteht der Verdacht, dass er infolge körperlicher und geistiger Auffälligkeiten nicht in der Lage sei, seinen Pkw sicher im öffentlichen Verkehrsraum zu fahren.

Konkret wird dem Mann vorgeworfen, dass er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr gefahren sei und hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet habe. Zuvor sei der Mann in Schlangenlinien gefahren.

Die Polizei glaubt, dass es noch mehrere Geschädigte geben könnte, denen im Tatzeitraum ein blauer Daimler aufgefallen ist. Bitte melden sie sich in diesem Fall bei der Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335 9296-0.

Täter brachen in ein Wohnhaus ein.

Wolfenbüttel, Linden, Am Kruggarten, 17.12.2019, 18:40-19:30 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang durch ein Fenster in das Wohnhaus und durchsuchten hier zahlreiche Räume. Hierbei erbeuteten sie offensichtlich Wertgegenstände und verursachten einen Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Fahrzeug prallte auf einen geparkten Pkw.

Cremlingen, Weddel, Wanneweg, 17.12.2019, 14:55 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 65-jährige Fahrerin eines Skoda nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und hier auf einen geparkten VW auffuhr. Zur Ursache des Abkommens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 28.500 Euro.

Täter erbeuteten bei einem Einbruch Bargeld.

Wolfenbüttel, Anton-Ulrich-Straße, 17.12.2019, 18:00-20:15 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der oder die Täter gewaltsam auf ein Bürofenster eingewirkt hatten. Auf diese Weise gelang ihnen der Zutritt zum Objekt. Hier wurden zahlreiche Behältnisse durchwühlt. Die Täter entwendeten offensichtlich Bargeld und verursachten hierbei einen Gesamtschaden von mindestens 1.500 Euro.

Streitigkeiten eskalierten auf der Straße.

Wolfenbüttel, Kanzleistraße, 18.12.2019, 01:25 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es in der Kanzleistraße zu einem Streit zwischen einem 28-jährigen Mann und einer 27-jährigen Frau gekommen war. Hintergründe des Streites können derzeit nicht genannt werden. Im Verlauf des Streites soll der Mann die Jacke der Frau beschädigt und sie zudem am Arm festgehalten haben. Der Mann beabsichtigte offensichtlich, Wertgegenstände zu erbeuten. Nachdem die Frau um Hilfe gerufen hatte, habe sich der Mann entfernt. Ein Zeuge kam der Frau in diesem Moment zur Hilfe. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Mann ein. Gegen den namentlich bekannten Täter ermittelt die Polizei wegen Raubes. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 in Verbindung zu setzen.

