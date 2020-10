Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Sechs Leichtverletzte und ca. 31.000 Euro Schaden waren am Samstagabend nach einem Auffahrunfall an der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West zu beklagen. Gegen 19.30 Uhr befuhr der 66-jährige Fahrer einer Mercedes A-Klasse die B295 aus Richtung Renningen kommend in Richtung Autobahn, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die verkehrsbedingt stehenden, mit vier Personen besetzten Mercedes C-Klasse auffuhr. Durch den Aufprall wurde die C-Klasse auf den davorstehenden Ford Mustang eines 34-Jährigen geschoben. Die Insassen der C-Klasse, eine 35-jährige Fahrerin, deren 49-jährige Beifahrerin sowie die beiden Kinder im Alter von 11 und 2 Jahren wurden - wie auch der Fahrer der A-Klasse und der Ford-Fahrer, leicht verletzt. Alle gaben an, Schmerzen im Bereich des Oberkörpers und des Rückens zu haben, drei Beteiligte wurden durch die alarmierten Rettungswägen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Alle Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Fahrbahnreinigung wurde die Straßenmeisterei hinzugerufen.

