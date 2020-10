Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Stromkasten beschädigt und geflüchtet; Rutesheim: BMW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Stromkasten beschädigt und geflüchtet

Das Polizeirevier Leonberg Tel. 07152 605-0, ermittelt seit Samstagnachmittag gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der zwischen Freitag 00:00 Uhr und Samstag 17:15 Uhr eine Unfallflucht in der Röntgenstraße in Leonberg beging. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Stromkasten. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Rutesheim: BMW zerkratzt

Am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr zerkratze ein bislang unbekannter Täter die rechte Frontseite eines grauen BMW, der auf dem Supermarktparkplatz in der Gutenbergstraße in Rutesheim abgestellt war. Er richtete dabei Sachsachen von etwa 2.500 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen. setzen.

