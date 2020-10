Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fenster an Buchschule eingeschlagen; Gemmrigheim: 8.000 Euro Schaden durch Reifenstecher; Ludwigsburg: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Fenster an Buchschule eingeschlagen

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Samstag auf dem Platz zwischen der Sporthalle und dem Lehrerzimmer der Grundschule im Buch aufgehalten und dort Alkohol konsumiert. Dabei schlugen sie eine Fensterscheibe des Lehrerzimmers ein und richteten mehrere Hundert Euro Sachschaden an. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, bittet um Hinweise.

Gemmrigheim: 8.000 Euro Schaden durch Reifenstecher

Ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntag 18:00 Uhr und Montag 8:15 Uhr im Kirschenweg an einem weißen Audi und einem grauen Seat alle vier Reifen zerstochen und die Fahrzeuge zudem zerkratzt. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Kirschenweg gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0, zu melden.

Ludwigsburg: Unfallzeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht, der sich am Montag gegen 7:30 Uhr auf der Frankfurter Straße ereignet hat. Der 52-jährige Fahrer eines BMW war in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs und wechselte aufgrund eines Rückstaus vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Wenige Meter weiter scherte der unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi mit vermutlich Essener Kennzeichen (E-) aus der Fahrzeugschlange aus und zwang den 52-Jährigen zum Ausweichen nach links, wo er den entgegenkommenden BMW einer 20-Jährigen streifte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Dessen ungeachtet setzte der Fahrer des Audi seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

