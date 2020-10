Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Kindergarten; Sindelfingen: Nach Unfall geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Waldenbuch: Einbruch in Kindergarten

Nach Einschlagen einer Fensterscheibe ist ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag 18:30 Uhr und Montag 07:15 Uhr Zugang zu einen Kindergarten im Pestalozziweg in Waldenbuch eingestiegen. Aus einem Büro entwendete er einen kleineren Bargeldbetrag. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07157 52699-0 beim Polizeiposten Waldenbuch melden.

Sindelfingen: Nach Unfall geflüchtet

Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Sindelfinger Straße in Maichingen kam es am Montag zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten, silbernen VW Polo und richtete einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Nach dem Unfall flüchtete der Unbekannte. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen unter Tel. 07031 20405-12 entgegen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

